صحة وبیئة

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية

ودعت الوكالة سكان المناطف القريبة من مركز الزلزال إلى توخي الحذر بسبب احتمال حصول هزّات ارتدادية.
author_image أحمد حاجي
العالم أندونيسيا زلزال جزيرة سومطرة

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية الإثنين قرابة الساعة 21,59 (14,59 ت غ) بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كلم وعلى بُعد 72 كلم جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.

من جهتها طمأنت الوكالة الأندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء إلى أنّه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال.

ودعت الوكالة سكان المناطف القريبة من مركز الزلزال إلى توخي الحذر بسبب احتمال حصول هزّات ارتدادية.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الإندونيسية عن وقوع أضرار. 

وقال دودي، أحد سكان نورث تابانولي في شمال سومطرة والذي يحمل اسماً واحداً على غرار العديد من الإندونيسيين، إنّه شعر بـ"هزة أرضية قوية جداً استمرت لفترة طويلة نسبياً".

وأضاف "لم تكن هزة كالمعتاد. هذه المرة اهتزّ منزلنا بقوة". 

وتشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً لوقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

وفي 21 تشرين الثاني نوفمبر ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسية، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.

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