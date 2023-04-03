مجتمع

ستة قتلى وعشرات المفقودين في غرق قارب في بحيرة كيفو في شرق الكونغو الديمقراطية

في الكونغو الديمقراطية قليلة هي الطرق البرية التي يمكن سلوكها
author_image أحمد حاجي
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية
العالم الكونغو الديمقراطية ستة قتلى عشرات المفقودين غرق قارب

‌‌أربيل (كوردستان 24)- قضى ستة أشخاص وفُقد أثر العشرات جراء غرق قارب كبير ليل الأحد - الإثنين في بحيرة كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلنت مصادر محلية.

والقارب ويحمل تسمية "بوت" يعمل بمحرّك وكان قد انطلق من منطقة موغوت الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة إدجوي في إقليم جنوب كيفو، وكان يقلّ تجاراً مع بضائعهم وكان متّجهاً إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو المجاور.

لكن رياحاً قوية حرفت القارب عن مساره نحو 20 كلم من نقطة الانطلاق، وفق ما أعلن مسؤول في شرطة البحيرة في ماغوت.

وبحسب مصدر إداري آخر، كان القارب يقل نحو 150 راكباً، وقد نجا 80 وانتُشلت جثث ثلاث نساء وثلاثة أطفال. ولا تزال مستمرة عمليات البحث عن المفقودين.

في الكونغو الديمقراطية قليلة هي الطرق البرية التي يمكن سلوكها، لذا غالباً ما يُستعاض عنها بعبور البحيرات وأيضاً نهر الكونغو وروافده حيث تكثر حوادث الغرق.

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