نيجيرفان بارزاني: ما حدث بحق الكورد الفيليين كان تطهيراً عرقياً عنصرياً

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رسالةً إلى الكورد الفيليين بمناسبة الذكرى الـ 43 لجرائم الإبادة الجماعية والاختفاء والتهجير التي ارتُكِبت بحقهم.

وقال نيجيرفان بارزاني: "اليوم في الذكرى الـ 43 لجرائم الإبادة الجماعية والاختفاء والتهجير التي ارتُكِبت بحق الأخوات والإخوة الكورد الفيليين، نحيي ذكرى شهداء وضحايا هذه الجرائم بكل احترام وتقدير".

وأضاف: "ما حدث للكورد الفيليين، كان تطهيراً عرقياً وعنصرياً، بالإصافة إلى اختفاء عشرات آلاف المدنيين الأبرياء، هُجِّر مئات الآلاف منهم وصُدِرت ممتلكاتهم وجُرِّدوا من الجنسية لمجرد أنهم كورد ودافعوا عن هوية أمتهم وحقوقهم المشروعة".

وأشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن "اعتراف المحكمة الجنائية العراقية العليا بهذه الجريمة على أنها إبادة جماعية، يضع الحكومة العراقية والدولة أمام مسؤوليةٍ قانونية وإنسانية لتعويض الضحايا".

وبهذه المناسبة، دعا نيجيرفان بارزاني "الحكومة العراقية للقيام بواجبها من خلال تعويض الكورد الفيليين وإعادة كافة حقوقهم المدنية والمادية".

وقال: "السلام على أرواح شهداء الكورد الفيليين، كل التحية والتبجيل لأُسرِهم الفخورة، إن تضحيات أخواتنا وإخواننا الكورد الفيليين؛ سيبقى مصدر فخرٍ لشعبنا وسنتذكرهم دائماً".