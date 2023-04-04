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رئيس حكومة إقليم كوردستان يتوجّه إلى بغداد على رأس وفدٍ حكومي

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني إقليم كوردستان بغداد محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- توجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفدٍ حكوميٍ رفيع المستوى.

ومن المقرّر أن يجتمع رئيس حكومة الإقليم خلال زيارته إلى بغداد، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

حيث من المتوقّع أن يتباحث الجانبان بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لا سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.

وغرّد مسرور بارزاني عبر تويتر: "أنا في طريقي إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق".

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