رئيس حكومة إقليم كوردستان يتوجّه إلى بغداد على رأس وفدٍ حكومي

أربيل (كوردستان 24)- توجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفدٍ حكوميٍ رفيع المستوى.

ومن المقرّر أن يجتمع رئيس حكومة الإقليم خلال زيارته إلى بغداد، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

حيث من المتوقّع أن يتباحث الجانبان بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لا سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.

وغرّد مسرور بارزاني عبر تويتر: "أنا في طريقي إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق".

I’m on my way to Baghdad to finalize our agreement regarding the resumption of oil exports from the Kurdistan Region of Iraq.