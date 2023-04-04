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رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل بغداد على رأس وفدٍ حكومي رفيع المستوى

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رئيس حكومة إقليم كوردستان لحظة وصوله إلى مطار بغداد الدولي
رئيس حكومة إقليم كوردستان لحظة وصوله إلى مطار بغداد الدولي
کوردستان مسرور بارزاني العراق بغداد إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفدٍ حكومي رفيع المستوى.

وسيجتمع رئيس حكومة الإقليم خلال زيارته إلى بغداد، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

حيث من المقرّر أن يتباحث الجانبان بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لا سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.

وكان مسرور بازراني غرّد عبر تويتر: "أنا في طريقي إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق".

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