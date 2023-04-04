"ماسك" يغيّر شعار تويتر من عصفور إلى كلب.. ما هي القصة؟

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، عن تغيير شعار المنصة الشهير من عصفور إلى كلب.

وكان ماسك وعد أحد متابعيه بتغيير شعار تويتر عند شرائه إلى شعار عملة doge، وهو ما حدث فعلًا، إذ أعاد نشر المحادثة وعلق قائلًا: "كما وعدت".

ويشير شعار تويتر الذي غيَّره ماسك إلى العملة المشفرة "دوج كوين" التي تعدُّ المفضلة لدى الملياردير المتحدر من أصولٍ كندية.

وأسهم إجراء ماسك، في ارتفاع قيمة العملة المشفرة Doge بنسبة 30%، رغم أن قيمتها كانت منخفضة.

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ويُدعى الكلب الموجود على العملة المشفرة "كابوسو"، وهو كلب إنقاذ وما زال يعيش مع مالكه "أتسوكو ساتو"، في ساكورا باليابان.

ويرجع تاريخ العملة الرقمية "دوج كوي" إلى نهاية عام 2013، وجاء شعارها على هيئة أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة الكلب الإلكترونية.

وقالت تقارير صحافية إن أيلون ماسك سيعمل على دمج عملة "دوج كوين" في خدمات الدفع على "تويتر"؛ ما يعطيها دفعة قوية في السوق.