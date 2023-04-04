مسرور بارزاني يلتقي السوداني في بغداد

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني في بغداد، وذلك خلال زيارته التي يجريها الى بغداد للتباحث حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 4 – 4 – 2023 الى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع.

وكان في استقبال رئيس الحكومة في مطار بغداد، نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط حيان عبدالغني، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، ووزير الاسكان والاعمار بنكين ريكاني، وفارس عيسى رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد.

ومن المقرر أن يجتمع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان مع محمد شياع السوداني رئيس الحكومة الاتحادية، للتباحث حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، ولا سيما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد غرد في وقت سابق اليوم عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "أنا في طريقي إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق".

وكان محمد شياع السوداني قد زار أربيل في 14 – 3 – 2023 في أول زيارة رسمية له بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء برفقة وفد حكومي، والتقى خلال الزيارة بالرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وكان السوداني قد قال في مؤتمر صحفي خلال زيارته الى اربيل "التفاهم مع الأخوة في إقليم كردستان استغرق وقتاً، وخرجنا باتفاق شامل حول المشاكل العالقة، وبشأن أغلب المواد المتعلقة بالموازنة بتصدير النفط وطريقة الإدارة والإشراف"، موضحاً في الوقت نفسه "لاول مرة يتم التوصل الى اتفاق بأن يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج ومشتقاته في حقول الاقليم في حساب مصرفي واحد، لجميع الايرادات دون أي استقطاعات لأي غرض كان".

وأكد السوداني في حينها "نحن ماضون في تنفيذ هذا الاتفاق، وهو مقدمة للتفاهم حول تشريع القانون الأهم وهو قانون النفط والغاز".