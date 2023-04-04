رئيس حكومة كوردستان: الطريقة الجديدة لتصدير نفط الإقليم ستزيد من عائدات العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إن اتفاقية النفط والغاز بين أربيل وبغداد مهمة للعراق بأكمله.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية، اليوم ببغداد، وجّه مسرور بارزاني التهنئة إلى محمد شياع السوداني، وقال: "أُهنّئ رئيس الوزراء العراقي وعموم الشعب العراقي وإقليم كوردستان على هذا الاتفاق".

وأضاف رئيس حكومة كوردستان: "آمل أن يصبح هذا الاتفاق أساساً لحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وأن يؤدي إلى إقرار الميزانية وفواتير النفط والغاز في مجلس النواب العراقي".

وأشار مسرور بارزاني إلى أنه "بعد توقّف تصدير نفط إقليم كوردستان، لم يتأذى فقط الشعب الكوردستاني في الإقليم لوحده، وإنما أُلحِق الأذى بجميع العراقيين".

ولفت رئيس حكومة كوردستان إلى أن هذه الطريقة الجديدة لتصدير النفط "ستزيد من عائدات العراق وسنستفيد منها جميعاً".

في غضون ذلك، قال مسرور بارزاني: "أود التأكيد للجميع بأن نيتنا منذ البداية كانت التوصل إلى اتفاقٍ جيد بين أربيل وبغداد، من دون التنازل عن أيٍ من حقوقنا الدستورية".

وأضاف: "تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على أساس الدستور الحالي والقوانين المعمول بها".

في سياقٍ متصل، قال رئيس حكومة كوردستان: "أودُّ أن أشكر الرئيس بارزاني على دعمه المستمر لنا، كما أودُّ تقديم الشكر لرئيس إقليم كوردستان على دعمه المتواصل لهذه المحادثات، وكل الشكر لجميع من لعب دوراً إيجابياً في وضع هذه العملية موضع التنفيذ".

كما وجّه مسرور بارزاني الشكر لوفد الحكومة الاتحادية على دعمه للتوصل إلى اتفاقٍ مع وفد حكومة كوردستان، كذلك قدم الشكر لوفد حكومة الإقليم على اختتام "هذه المحادثات بطريقةٍ مكثّفة للغاية تعود بالنفع عل جميع أبناء الشعب العراقي".

وقال مسرور بارزاني: "أنا واثقٌ هذه المرة من أن هذه الاتفاقية ستُنفّذ كما هي، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف: "آمل أن تقوم الفرق المكلّفة بحل المشكلات الفنية للاتفاقية بالإسراع لإتمام هذه العملية، حتى لا يعاني الشعب في عموم العراق وإقليم كوردستان".

وفي جزءٍ آخر من المؤتمر، قال مسرور بارزاني: "إن الالتزام الذي نظهره جميعاً، كما آمل، سيضمن تنفيذ الاتفاقية كما هي، وأنا واثقٌ من أن هذه ستكون بداية أفضل لجميع أشكال التعاون والعمل المشترك".

وأضاف: "كما قال رئيس الوزراء، دعونا لا نتحدث عن المشاكل بعد الآن، بدلاً من ذلك، لنتحدث عن الفرص المستقبلية بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية".

وتابع: "هناك أمورٌ يمكننا القيام بها كنقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق، وإذا كان ذلك في مصلحة الشعب العراقي، فإن شاء الله يكون الموفقية للشعب العراقي بأكمله".

وقال رئيس حكومة الإقليم: "مرةً ثانية، أودُّ أن أهنّئ وأشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أثبت بالفعل أنه رئيس وزراء العراق بأكمله، بعد أن أخذ في الاعتبار مصالح جميع أبناء العراق، بما فيها مصالح إقليم كوردستان".

وأضاف: "تحت إشرافه تم التوصّل إلى هذه الاتفاقية، آمل وأنا متأكد من أن ذلك سيفيد كل العراق، مرةً أخرى، أثني على جهود السيد السوداني وأشكره".