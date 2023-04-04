بحضور مسرور بارزاني والسوداني.. التوقيع على اتفاق استئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد، اليوم الثلاثاء 4 نيسان (أبريل) 2023، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وشهد الاجتماع التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.

ثم جرت مراسم التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، حث رئيس حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين.

كما عبّر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة، وقال: "مصلحتنا تتمثل في تطبيق الدستور وتحقيق مصلحة جميع العراقيين".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق سيمثل أساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما.

وبعد ذلك، عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً تحدثا فيه عن تفاصيل الاتفاق، وأجابا على عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون.

ومن المقرر أن يُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان بموجب الاتفاق المذكور.