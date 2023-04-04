سیاسة

لاهور شيخ جنكي: أهنئ مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني على اتخاذ القرار الصائب

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - رحب لاهور شيخ جنكي ، الرئيس المشترك  للاتحاد الوطني الكوردستاني ، بالاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان.

وهنأ لاهور شيخ جنكي شعب كوردستان على الاتفاق بين أربيل وبغداد وقال: "أبارك لـ مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان ومحمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي على اتخاذ القرار الصائب

واضاف "على الجميع ان يباركوا كل عمل جيد لان هذه الاتفاقية تصب في مصلحة شعب كوردستان  ولها اهميتها الخاصة وستكون حجر الزاوية في حل القضايا العالقة بين اقليم كوردستان وبغداد في اطار الدستور.

وتابع الرئيس المشترك  للاتحاد الوطني الكوردستاني:" إنه على الرغم من أن الاتفاقية مؤقتة ، إلا أنها ستكون أساسًا مهمًا لمشروع قانون الموازنة العامة،معربا عن أمله في أن يأخذ الجانبان بنود الاتفاقية على محمل الجد ويلتزمان بها ، كخطوة نحو اتفاق نهائي وطويل الأمد بين الجانبين.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف