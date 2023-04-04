الصحّاف: وفد برئاسة الخارجيَّة يتوجه إلى بولندا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية

‌أربيل (كوردستان 24 ) - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، 4 نيسان أن وفدا برئاسة وزارة الخارجيَّة توجه إلى بولندا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون المشترك.

وقال الصحاف في بيان تابعته كوردستان 24 : " ، بحثا سبل التعاون المشترك بين العراق وبولندا في مجال تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية في مجال ضبط الحدود الخارجية"، لافتا أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بمبنى وزارة الداخلية في وارشو، يوم أمس الاثنين الموافق 3/4/2023".

وأضاف، أن" رئيس دائرة أوروبا السفير حيدر العذاري ثمن عرض الجانب البولندي للتعاون المشترك في مجال التدريب وتطوير قدرات حرس الحدود العراقي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات التي من شأنها حماية الحدود من عمليات التسلل غير المشروعة".

وتابع، أن" رئيس دائرة أوروبا ثمن جهود جميع الأطراف ومنهم حرس الحدود البولندي في إنقاذ حياة المواطنين العراقيين الذين وصلوا إلى الأراضي البولندية، عبر تقديم الرعاية الطبية والمعونات الأساسية لهم بما يحفظ حياتهم وحقوقهم الانسانية".

من جانبه، قدم نائب القائد العام لحرس الحدود البولندي الجنرال غريغوري نيميس،شكره إلى" السفير العذاري والوفد المرافق له لتلبية الدعوة التي وجهتها السلطات البولندية المختصة، لرفع مستوى التعاون بين العراق وبولندا بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".