سیاسة

الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى مطار السليمانية

author_image دیار بکر
کوردستان

 أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، 4 نيسان أن الخطوط الجوية التركية قررت تعليق جميع رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الحالي.
وقال هنديرن هيوا مدير عام مطار السليمانية الدولي في بيان تابعته كوردستان 24 ؛ إن "الخطوط الجوية التركية علقت جميع رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري، دون إبداء أسباب التعليق".
وأضاف، أن"إدارة المطار طلبت من هيئة الطيران التركية توضيحا من خلال حكومة إقليم كوردستان وهيئة الطيران العراقية".
وأشار إلى، أنه"ليس لديهم أسباب فنية وأمنية ومالية وإدارية لتعليق الرحلات".
وأوضح، أن"عددا كبيرا من السائحين سيواجهون مشاكل جراء هذا القرار".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف