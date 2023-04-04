الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى مطار السليمانية

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، 4 نيسان أن الخطوط الجوية التركية قررت تعليق جميع رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الحالي.

وقال هنديرن هيوا مدير عام مطار السليمانية الدولي في بيان تابعته كوردستان 24 ؛ إن "الخطوط الجوية التركية علقت جميع رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري، دون إبداء أسباب التعليق".

وأضاف، أن"إدارة المطار طلبت من هيئة الطيران التركية توضيحا من خلال حكومة إقليم كوردستان وهيئة الطيران العراقية".

وأشار إلى، أنه"ليس لديهم أسباب فنية وأمنية ومالية وإدارية لتعليق الرحلات".

وأوضح، أن"عددا كبيرا من السائحين سيواجهون مشاكل جراء هذا القرار".