الصليب الأحمر يحدد المحافظات الأكثر تلوثا بالألغام في العراق

أربيل (كوردستان 24 )- كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، اليوم الثلاثاء، 4 نيسان عن حجم المساحة الملوثة بالألغام وعدد الضحايا، وفيما حددت المحافظات الأكثر تلوثا والفئة الأكثر عرضة للخطر، أعلنت إطلاق حملة للتوعية بشأن تلك المخلفات.

وقالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة هبة عدنان، في حوار مع وكالة الأنباء العراقية (واع) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام: "في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والذي يصادف الرابع من نيسان من كل عام، أطلقت اللجنة الدولية في العراق حملة توعية بهدف رفع الوعي تجاه خطر المخلفات الحربية التي يعاني منها العراق والتي خلفتها سنوات من الحروب والنزاعات جعلت العراق واحداً من البلدان شديدة التلوث بالأسلحة في العالم، مبينة، أن "المساحة المتبقية الملوثة بلغت 2600 كيلومتر مربع وهي قريبة من حجم 364 ألف ملعب كرة قدم".

وأضافت، أن" آثار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، تستمر على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الملوثة أو العائدين إليها أو المارين بها لسنوات، وفي حين أن العدد الدقيق لحوادث الذخائر المتفجرة غير معروف لكن دائرة شؤون الألغام تفيد بأن عدد الضحايا نتيجة للألغام في العراق تجاوز 30 ألفاً".

وأكدت، أن" معالجة مشكلة تلوث الأسلحة في العراق تتطلب موارد هائلة وجهوداً منسقة لجمع المعلومات عن التلوث وآثار الأسلحة المتفجرة وتعزيز إزالة الألغام وزيادة التوعية بالمخاطر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للضحايا".

المحافظات الأكثر تلوثاً

وتضيف عدنان، أن" محافظة البصرة تعتبر من أكثر مدن العالم تلوثاً بالأسلحة غير المنفجرة، حيث يبلغ معدل التلوث فيها 1200 كيلومتر مربع وتشمل الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب، ويعود تاريخ معظم حقول الألغام المعروفة إلى حرب 1980-1988 مع إيران".

وتواصل:" علاوة على ذلك تعتبر المحافظات التي شهدت دخول الإرهاب وحرب القضاء عليه ما بين أعوام 2014-2017 من المناطق الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية، وعلى سبيل المثال المدينة القديمة في الموصل وصلاح الدين وكركوك".