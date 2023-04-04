"لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".. ترامب يبلغ مقر محاكمته في نيويورك

أربيل (كوردستان24)- بلغ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب مقر محاكمته في مانهاتن بنيويورك، ظهر الثلاثاء، حيث من المقرر أن يواجه بلائحة الاتهام الموجهة ضده.

وقبل دخوله المحكمة، نشر ترامب على منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها "تروث سوشال": "لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".

ورغم وجود الكثير من الكاميرات، في محيط مقر إقامته، في برج ترامب في نيويورك، وحول محكمة مانهاتن، فإنها لم ترصد لحظة خروجه أو وصوله للمحكمة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن مثول ترامب أمام المحكمة ليس محل تركيز الرئيس جو بايدن، منافسه في انتخابات 2020، اليوم، لكنه لفت إلى أن بايدن قد يشاهد مثول ترامب أمام المحكمة في وقت لاحق، كجزء من متابعته للأخبار.

وشدد البيت الأبيض، في الوقت نفسه، على الاستعداد لمواجهة لأي أعمال عنف مرتبطة بمثول ترامب أمام المحكمة.

وهذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، يثير مخاوف أمنية إذ خطط أنصار ترامب للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.