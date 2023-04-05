كأس إسبانيا.. هل سيقضي برشلونة على آمال ريال مدريد محلياً؟

أربيل (كوردستان 24)- يستطيع برشلونة توجيه ضربة معنوية هائلة لغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما يستقبله، اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد أن ألحق به الخسارة في عقر داره بهدف نظيف، الشهر الماضي في ذهاب البطولة.

وإذا قُدّر للفريق الكاتالوني إزاحة فريق العاصمة، وكونه يتقدم عليه بفارق 12 نقطة في الدوري المحلي، فهذا يعني أنه سيقضي بنسبة كبيرة على آمال غريمه في إحراز أي لقب محلي هذا الموسم، ولن يتبقى له بالتالي سوى الدفاع بنجاح عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه تشيلسي الإنكليزي في ربع نهائي المسابقة القارية، الأسبوع المقبل.

ويريد برشلونة تثبيت أفضليته على ريال هذا الموسم، حيث هزمه في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعت بينهما في الكأس السوبر الإسبانية 3-1 في الرياض ثم 1-0، في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد و2-1 في الدوري على ملعب "كامب نو".

أما ريال مدريد، فعانى من صعود وهبوط كبيرين في المستوى هذا الموسم، ما جعله بعيداً من المنافسة بقوّة على اللقب المحلي، بحسب تقريٍرٍ لفرانس برس.

لكن بوجود لاعبين مخضرمين امثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وصانع الالعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش والحارس تيبو كورتوا، فان الفريق قادر على قلب النتيجة في صالحه في مباراة واحدة.

كما يستطيع المدرب الإيطالي المحنك كارلو انشيلوتي الاعتماد على عنصر الشباب عبر الثنائي البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور ورودريغو.