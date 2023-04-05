سیاسة

إنطلاق أولى رحلات الطيران بين أربيل وجدة

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن خالد الشمراني ، نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية في أربيل ، استئناف الرحلات الجوية بين أربيل وجدة ، قائلا إن استئناف الرحلات بين السعودية وإقليم كوردستان سيعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتابع نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية في أربيل إن الرحلة الأولى بين أربيل وجدة ستنطلق اليوم.

وأوضح خالد الشمراني أن الرحلة بين أربيل وجدة هي خطوة مهمة لتسهيل قدوم الزائرين بشكل الى السعودية ، وقال: إن هذه الخطوة ستعزز الجانب الاقتصادي والحركة الاقتصادية بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية بشكل عام.

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