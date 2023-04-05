برلمان كوردستان يفتح باب الترشيح لمجلس المفوضين

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن برلمان كوردستان اليوم الاربعاء 5 نيسان فتح باب الترشح لعضوية مجلس المفوضين لمدة ثمانية أيام .

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان "مرشحنا للمنصبين جاهز.

وبحسب مراسل كوردستان 24 ، فإن الباب مفتوح أمام الترشيحات لمجلس المفوضين إعتبارا من 5 نيسان 2023 لغاية 12 نيسان ، وبقي مقعدين شاغران في مجلس المفوضين وهما من حصة الديمقراطي الكوردستاني.

وأكد زانا ملا خالد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تصريح صحفي لكوردستان 24 :"مرشحونا جاهزون للمنصبين وسنقدمهما إلى البرلمان. ومن الامور التي تعوق إجراء الانتخابات هو انتهاء سريان قانون المفوضية وشغور مقعدين في المجلس ، ووفق اتفاق الأحزاب سيتم شغل المقعدين ، وتستطيع المفوضية تمديد فترة عملها للانتخابات ،كما تستطيع الاطراف اجراء تغيير في عضوية مجلس المفوضين .

وكانت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق قالت في وقت سابق :"انه وفقا لاتفاق الاحزاب سيكون يوم التصويت على اعادة تفعيل عمل المفوضية وتعديل قانون الانتخاب في آن واحد.