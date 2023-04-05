سیاسة

برلمان كوردستان يفتح باب الترشيح لمجلس المفوضين

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن برلمان كوردستان اليوم الاربعاء 5 نيسان  فتح باب الترشح  لعضوية مجلس المفوضين لمدة ثمانية أيام .

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان "مرشحنا للمنصبين جاهز.

وبحسب مراسل كوردستان 24 ، فإن الباب مفتوح أمام الترشيحات لمجلس المفوضين إعتبارا من 5 نيسان  2023 لغاية 12 نيسان  ، وبقي مقعدين شاغران في مجلس المفوضين وهما من حصة الديمقراطي الكوردستاني.

 وأكد  زانا ملا خالد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تصريح صحفي لكوردستان 24 :"مرشحونا جاهزون للمنصبين وسنقدمهما إلى البرلمان. ومن الامور التي تعوق إجراء  الانتخابات هو انتهاء سريان قانون المفوضية  وشغور مقعدين في المجلس ، ووفق اتفاق الأحزاب سيتم  شغل المقعدين ، وتستطيع المفوضية تمديد فترة عملها للانتخابات ،كما تستطيع الاطراف اجراء تغيير في عضوية مجلس المفوضين   .

وكانت رئيسة برلمان كوردستان  ريواز فائق قالت في وقت سابق :"انه وفقا لاتفاق الاحزاب سيكون يوم التصويت على اعادة تفعيل عمل المفوضية  وتعديل قانون الانتخاب في آن واحد.

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