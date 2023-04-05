سیاسة

العراق يحافظ على تصنيفه 30 عالميا من أصل 100 دولة في سوق الذهب العالمي

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) -أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأربعاء،5 نيسان  شراء البنوك المركزية العالمية، 52 طناً من الذهب، فيما أشار إلى أن العراق حافظ على مركزه 30 عالمياً.

وذكر المجلس في أحدث جدول له لشهر نيسان 2023، واطلعت عليه كوردستان 24 ، أن "البنوك المركزية العالمية أضافت خلال شهر شباط مقدار 52 طناً صافياً من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية العالمية وهذا الارتفاع هو الحادي عشر على التوالي".

وأضاف أن "البنك المركزي الصيني اشترى مقدار 25 طنا من الذهب، كما اشترى البنك المركزي التركي 9 أطنان وأوزبكستان 8 أطنان، وسنغافورة 7 أطنان، والهند 3 أطنان"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي الكازاخستاني كان الوحيد الذي قام بعملية البيع وبواقع 3 أطنان".

وأوضح مجلس الذهب العالمي، أن العراق حافظ على تصنيفه 30 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب، بعد أن صعد عشر مراتب في شهر تموز 2022، من خلال شراء 33.9 طنا من الذهب لتبلغ حيازته منه 130.3 طنا وهي تمثل 8.2% من باقي احتياطاته الأخرى.

عالمياً وحسب الجدول، ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 ألف طن، تليها ألمانيا 3.355 آلاف طن، ومن ثم إيطاليا 2.451 ألف طن، فيما تذيلت السلفادور بالمرتبة 100 وبواقع 1.4 طن، تسبقها سورينام بواقع 1.5 طن.

وكان العراق قد أعلن في 27 حزيران 2022 شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر أن مجلس العالمي للذهب، يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم.

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