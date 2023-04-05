سیاسة

مجلس وزراء كوردستان يجتمع لبحث نتائج زيارة وفد الإقليم إلى بغداد

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من اجتماعات سابقة لمجلس وزراء إقليم كوردستان
من اجتماعات سابقة لمجلس وزراء إقليم كوردستان
کوردستان مسرور بارزاني إقليم كوردستان محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع اليوم الأربعاء، 05 نيسان، 2023، مجلس وزراء إقليم كوردستان، لمناقشة جملةٍ من القضايا، أبرزها نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى بغداد.

ويتضمن البند الأول من مناقشات الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، استعراض نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى بغداد.

أما البند الثاني، بحسب مكتب إعلام مجلس الوزراء، فسيكون مخصصاً لعرض مسوّدة مشروع قانون وزارة الصحة ومناقشته ثم اعتماده.

كما سيناقش المجلس في اجتماعه، مسألة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق، وانخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وكان وفدٌ رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اجتمع أمس الثلاثاء، مع وفدٍ من الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووقعا اتفاقية النفط والغاز.

 

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