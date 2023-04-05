العراق والسعودية يبحثان تعزيز التنمية المستدامة في البلدين

أربيل (كوردستان 24)- بحث العراق والمملكة السعودية، اليوم الأربعاء، التعاون الثنائي بين الجانبين، وبناء شركاتٍ أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والأعمال في البلدين.

جاء ذلك، خلال زيارة وفدٍ لوزارة الاستثمار السعودية برئاسة مشعل بن خالد الهذال، إلى العراق التقى وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد.

وقال بيانٌ لوزارة المالية، إن الجانبان استعرضا "أبرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين العراق والمملكة".

كذلك "التركيز على بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والأعمال"، بحسب البيان الذي تابعته كوردستان 24.

وأوضح البيان، أن الاجتماع تطرّق إلى "آليات تشجيع الشركات السعودية للعمل في العراق وتجاوز العقبات التي قد تواجهها".

وأيضاً "التواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الاعمال من الجانبين".