اقتصاد

العراق والسعودية يبحثان تعزيز التنمية المستدامة في البلدين

author_image Kurdistan24 اربیل
خلال لقاء وزيرة المالية العراقية بالوفد السعودي
خلال لقاء وزيرة المالية العراقية بالوفد السعودي
العراق طيف سامي محمد السعودية العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث العراق والمملكة السعودية، اليوم الأربعاء، التعاون الثنائي بين الجانبين، وبناء شركاتٍ أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والأعمال في البلدين.

جاء ذلك، خلال زيارة وفدٍ لوزارة الاستثمار السعودية برئاسة مشعل بن خالد الهذال، إلى العراق التقى وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد.

وقال بيانٌ لوزارة المالية، إن الجانبان استعرضا "أبرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين العراق والمملكة".

كذلك "التركيز على بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والأعمال"، بحسب البيان الذي تابعته كوردستان 24.

وأوضح البيان، أن الاجتماع تطرّق إلى "آليات تشجيع الشركات السعودية للعمل في العراق وتجاوز العقبات التي قد تواجهها".

وأيضاً "التواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الاعمال من الجانبين".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف