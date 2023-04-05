في اجتماعٍ لمجلس وزراء كوردستان.. مسرور بارزاني يستعرض نتائج زيارة وفد الإقليم إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع اليوم الأربعاء، مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني الذي استعرض في جزءٍ من الاجتماع نتائج زيارة وفد الإقليم إلى بغداد وتوقيع اتفاقية إعادة تصدير نفط كوردستان.

ووصف مسرور بارزاني الاتفاق بـ "الإنجاز المهم" واعتبره "خطوةً أخرى لتحسين العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

كما هنّأ رئيس حكومة الإقليم، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "على جهوده لحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد".

كذلك هنّا مسرور بارزاني وفد حكومة كوردستان "على توصّلهم إلى هذا الاتفاق دون المساس بأية حقٍ من الحقوق الدستورية للإقليم".

في جزءٍ آخر من الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن "مسؤولو الحكومة الاتحادية قطعوا خلال السنوات الأخيرة رواتب ومستحقات كوردستان المالية".

مُشيراً إلى أن حكومة كوردستان "اضطررت لتصدير النفط"، معتبراً أن عمليات التصدير تلك تمّت "ضمن إجراءات قانونية وفي إطار الحقوق الدستورية للإقليم".

إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن أمله في تنفيذ الاتفاقية كما هي وفي أسرع وقتٍ ممكن، وأن تصبح أساساً لتنفيذ قانون الموازنة وإعداد مشروع النفط والغاز الاتحادي.