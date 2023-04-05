مجلس وزراء كوردستان يناقش قانون وزارة الصحة وآليات ضبط الأسواق

أربيل (كوردستان 24)- قدّم وزير صحة كوردستان، سامان برزنجي، ووزيرة الشؤون البرلمانية بالإقليم، فالا فريد، ملخصاً لأهداف وهياكل وخصائص مشروع قانون وزارة الصحة في إقليم كوردستان.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ لمجلس وزراء إقليم كوردستان عُقِد اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

ويهدف القانون إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية وإصلاح النظام الصحي في الإقليم، لمصلحة المواطنين وتنظيم إجراءات العمل في القطاعين العام والخاص واحترام حقوق المرضى.

وبعد الإدلاء بملاحظات عديدة على المشروع، أقرّ المجلس بمراجعة القانون وإثرائه ومراعاة الملاحظات والاقتراحات، بهدف إقراره في الاجتماع القادم.

وخصص المجلس نقاشاته الأخيرة، حول مسألة ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية وكيفية مراقبتها وضبطها.

وفي هذا الصدد، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، والوزراء المعنيين، التفسيرات والمعلومات والتوصيات اللازمة لضبط الأسواق وأسعار السلع، لتخفيف العبء عن المواطنين.