سیاسة

طالبان تُصدر أوامر بمنع النساء من العمل مع الأمم المتحدة

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط طالبان أفغانستان النساء الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان24)- قالت الأمم المتحدة الأربعاء، إن طالبان أصدرت أوامر تقضي بحظر عمل النساء الأفغانيات مع المنظمة.

وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود أي إخطار مكتوب، فقد أبلغت طالبان المنظمة بالإجراء شفهيا.

وطلبت المنظمة من موظفيها الأفغان، الرجال والنساء، عدم الحضور إلى العمل لمدة 48 ساعة، حتى يتضح الأمر خلال الاجتماعات مع طالبان.

وتُفرض حملة قمع متزايدة على حريات المرأة منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021.

ووصفت الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة، وبصراحة، لا يمكن تصورها".

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: "هذه أحدث خطوة تبعث على القلق وتقوّض قدرة منظمات الإغاثة على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها"، وأضاف أن المنظمة "لا تستطيع العمل وتقديم المساعدة لإنقاذ حياة المحتاجين لها بدون موظفات".

وتنهض الموظفات بدور حيوي في عمليات تقديم المساعدة على الأرض، لا سيما في تحديد النساء الأخريات المحتاجات إلى مساعدة.

 وتعمل الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى 23 مليون شخص في أفغانستان، التي تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وفق ما أفاد "بي بي سي".

ويستثني الحظر الموظفات الأجنبيات، بيد أنه في حالة تطبيقه سيكون أهم اختبار لمستقبل عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان، والعلاقة بين المنظمة وحكومة طالبان.

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