سیاسة

أنقرة: وزير الخارجية المصري يزور تركيا خلال رمضان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الأربعاء، أن نظيره المصري سامح شكري سيزور تركيا "خلال شهر رمضان"، في حين تسعى أنقرة والقاهرة إلى تطبيع العلاقات.

وقال تشاوش أوغلو، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "لقد وجهت إليه دعوة لزيارة تركيا. اتفقنا على الاجتماع خلال رمضان (...). سنكون سعداء باستقبال السيد شكري من جديد في بلادنا".

واشار الوزير إلى أن موعد الزيارة لم يتأكد بعد و"يعمل زملاؤنا على التحضير لها".

ومن المتوقع أن ينتهي شهر رمضان في 21 نيسان/أبريل.

وسبق لوزير الخارجية المصري أن زار تركيا في نهاية شباط/فبراير، بعد الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

ومن ميناء مرسين جنوب تركيا، حيث رست سفينة مساعدات مصرية لتركيا، قال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر".

والعلاقات بين مصر وتركيا لم تتحسن إلا مؤخرا، علما بأنها توتّرت بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013 إثر إطاحته الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

لكن إردوغان أعرب في تشرين الثاني/نوفمبر لدى مغادرته قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، عن استعداده لإعادة بناء العلاقات مع القاهرة "من الصفر".

بعيد ذلك تصافح الرجلان في قطر وسارعت أنقرة إلى نشر صورة المصافحة.

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