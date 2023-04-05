بسبب مياه الصرف الصحي.. نسبة تلوث الأنهار في العراق بلغت 90‎ بالمئة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيئة الإتحادية، اليوم الأربعاء، عن نسبة مرتفعة جداً لتلوث الأنهر، وفيما حددت الأسباب، دعت إلى إعادة النظر باستراتيجية المياه في العراق.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، لوكالة الأنباء العراقية، إن" نسبة تلوث الأنهر بلغت 90‎ بالمئة بسبب تصريف مياه الصرف الصحي فيها دون معالجة".

وأضاف الفياض، أن" البنى التحتية في بغداد تستوعب من 3-4 ملايين مواطن، في حين أن العاصمة فيها ما يقارب 8 ملايين، لهذا فأن كل محطات الأمطار تحولت إلى محطات للصرف الصحي وترمي المياه إلى الأنهار دون معالجة، وأحيانا محطات الأمطار تكون قريبة من مأخذ مياه الشرب".

وأكد على" أهمية إعادة النظر في استراتيجية المياه في العراق، وهذا الموضوع تم مناقشته بشكل تفصيلي، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي لدى الفلاحين والمرشدين الزراعيين، لأن تقنيات الري الحديثة في العراق قليلة".

وأشار إلى، أنه" تم عقد عدة اجتماعات في مجلس الوزراء، وطرح معالجات سريعة لتلوث المياه ‏وصيانة محطات المعالجة وتطويرها لتقليل نسبة التلوث الموجودة بالأنهر، أما الحلول الجذرية تحتاج إلى وقت طويل، لأن البنى التحتية للعاصمة بغداد تحتاج إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي".