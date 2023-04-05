سیاسة

أنقرة تكشف سبب إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات مطار السليمانية

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من تموز يوليو
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مطار السليمانية الدولي
مطار السليمانية الدولي
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أربيل (كوردستان 24)- أغلقت تركيا مجالها الجوي الاثنين أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من السليمانية في كوردستان العراق، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية التركية الأربعاء.

وقالت الوزارة "تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق اعتباراً من 3 نيسان أبريل".

وأضافت أن "هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في السليمانية واختراق التنظيم للمطار وتهديد الأمن الجوي".

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من تموز يوليو، على أن "يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث" حتى ذلك التاريخ.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر أنقرة إلى "مراجعة" قرارها، مضيفاً "أستطيع أن أؤكّد لكم أن السليمانية ومطارها آمنَان".

وأشار إلى أن "مبادرات" قائمة مع الأطراف المعنية.

ولفت الناطق باسم مطار السليمانية الدولي دانا محمد إلى أن "هناك رحلة جوية مدنية واحدة تربط السليمانية وتركيا يومياً".

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