وزيرة الخارجية الألمانية: الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا وسنواصل دعم العراق

أربيل (كوردستان24)- قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء، إن الإرهاب في العراق، لا يزال يشكل تهديدا خطيرا، مؤكدة في الوقت نفسه، مواصلة بلادها دعم العراق في مواجهة الإرهاب.

وقالت أنالينا بيربوك، ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24، "إننا في قمة حلف الناتو، اتفقنا على مواصلة تعاوننا للقضاء على خطر الإرهاب في العراق."

وأضافت "هناك تهديدات أمنية مختلفة من جميع أنحاء العالم". أحدها هو الإرهاب، وحلف شمال الأطلسي يتعاون معنا لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك العراق. كما تعلمون، ألمانيا شريك وداعم للحرب على الإرهاب في العراق".

وألمانيا هي جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، وقد ساهمت في دعم القوات العراقية والبيشمركة وتدريبهما منذ عام 2014.

وشاركت ألمانيا كذلك بتسليح قوات البيشمركة لمحاربة داعش.

وفي كانون الثاني يناير 2022، وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق، وبضمنه إقليم كوردستان، وسبق أن أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن أمله بأن يمدد البوندستاغ مهمة القوات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان لمواصلة التصدي لفلول داعش.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق إلّا أنها كثيراً ما تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.