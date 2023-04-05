رئيس حكومة إقليم كوردستان: القرار 688 سهّل وصول المساعدات الى شعبنا ومكّننا من حكم أنفسنا

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء 5 نيسان ابريل 2023، ان القرار الدولي 688، سهّل وصول المساعدات الى شعبنا، ومكّننا من حكم أنفسنا.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع "تويتر"، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 سمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الذي تقطعت به السبل في الجبال، ومهد الطريق لنا لنحكم أنفسنا".

وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 688، تم اعتماده في 5 أبريل من عام 1991، وبعد تلقي رسائل من ممثلي فرنسا وإيران، وتركيا، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء القمع السياسي للشعب العراقي، بما في ذلك شعب كوردستان.

وأدان المجلس القمع الذي تمارسه السلطات العراقية وطالب بوضع حد له، كما طالب النظام العراقي السابق بالسماح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى المناطق المتضررة، وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن سكان العراق والكورد المتضررين من قمع السلطات العراقية، وبذل الجهود لتلبية احتياجات السكان.

كما طالب القرار العراق أن يتعاون مع الأمين العام والمنظمات الدولية وأن يقدم التسهيلات للمساعدة في جهود المعونة الإنسانية.

واستخدمت فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة القرار 688 لإنشاء مناطق حظر الطيران العراقي، من أجل حماية عمليات المساعدات الإنسانية.