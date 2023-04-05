الخارجية الأمريكية ترحب بالإتفاق النفطي وتؤكد: هو ثمرة عمل دؤوب للقادة العراقيين

أربيل (كوردستان24)- رحبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، بالاتفاق بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول استئناف تصدير نفط كوردستان، مؤكدة أن الاتفاق كان ثمرة عمل دؤوب من قبل القيادات العراقية.

وردا على سؤال لمراسل كوردستان 24، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده ترحب بالإتفاق بين الحكومة الإـاحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف ان الاتفاق جاء نتيجة للعمل الدؤوب من قبل القادة العراقيين الذين وضعوا مصالح الشعب العراقي فوق كل إعتبار.

وأعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس الثلاثاء، عن إبرام اتفاق مبدئي على استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط العراقية الاتحادية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا من قيادات الإقليم ومن الأمم المتحدة وبرلمان الإقليم ومن الحكومة الإتحادية.