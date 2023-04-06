إخلاص الدليمي: اتفاق بغداد وأربيل جيد ويصب في مصلحة الطرفين

أربيل (كوردستان24)- قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي يوم الأربعاء، إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول استئناف تصدير نفط كوردستان، جيد، ويصب في مصلحة الطرفين.

وقالت الدليمي لكوردستان 24، "إنني أعتبر هذا الاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد في مصلحة الجانبين".

وأضافت ان مشروع قانون الموازنة المالية الحالي، جيد، مشيرة الى أن حصة الإقليم من هذه الموازنة هي 12.7 بالمئة.

وأشارت الدليمي الى ان الاتفاق الذي وُقع كان ثمرة جهود شاقة من المفاوضات ولمدة اشهر، لافتة الى ان حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، تمكنت في النعاية من توقيع الاتفاق مع حكومة السوداني.

وأعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء، عن إبرام اتفاق مبدئي على استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط العراقية الاتحادية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا من قيادات الإقليم ومن الأمم المتحدة وبرلمان الإقليم ومن الحكومة الإتحادية والولايات المتحدة.