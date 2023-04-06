إقتصاديون : نتائج إيجابية من إتفاق أربيل وبغداد على المستويين الاقتصادي والسياسي

أربيل (كوردستان 24 ) - بعد توقيع الاتفاقية بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن صادرات النفط ،یری خبراء إقتصادیون ومحللون سیاسیون ومالیون أن الاتفاقية ستكون لها العديد من النتائج الإيجابية على المستويين الاقتصادي والسياسي ، خاصة بعد 20 عاما من الصراع بين أربيل وبغداد.

وفي هذا الصدد قال الدكتور و المحلل السياسي صلاح بوشي لكوردستان 24 "الاتفاقية خلقت أجواء جديدة ، لذلك يجب على السياسيين الاستفادة من الاستقرار الذي سيجلبه الاتفاق بين أربيل وبغداد".

وقال المحلل السياسي جليل اللامي "الاتفاقية ستحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بما في ذلك المادة 140 وقانون النفط والغاز وحصة اقليم كوردستان في الموازنة العامة".

المكاسب الاقتصادية للاتفاقية لا تقل عن المكاسب السياسية بما في ذلك الميزانية ، كما يقول اقتصاديون ، فإن عائدات النفط ستزيد وتثري الموازنة

واضاف ان "الاتفاقية ستخدم الميزانية ايضا لان الميزانية تعتمد على النفط ، وايرادات 400 الف الى 450 الف برميل يوميا ، وهذا ستعيد الثقة بين بغداد والاقليم".

وقريبا ستحل جميع الخلافات التي تسببت في مشاكل بين أربيل وبغداد منذ 20 عامًا ، ومن المتوقع أن تكون النتائج الإيجابية ليس فقط في الوقت الحالي ، ولكن أيضًا في المستقبل ، كما يقول بعض الخبراء ، ستكون بداية العديد من الاتفاقات الأخرى التي طرحوها.