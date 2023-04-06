"لمواجهة الإرهاب".. استونيا تعتزم نشر قوات عسكرية في اربيل

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تنشر قوات الدفاع الإستونية، سرية عسكرية في اربيل كجزء من عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة.

وذكر موقع الإذاعة العامة الإستونية، أن "وحدة عسكرية ستكون مسؤولة عن حماية القاعدة والاستجابة السريعة وتوفير الأمن للموظفين الرئيسيين".

ونقلت الإذاعة بيانا عسكريا مفاده أن الجزء الرئيسي من الوحدة التي سيتم نشرها في اربيل من أعضاء من سرية المشاة المخفضة التابعة لكتيبة الكشافة وسيرافقهم أعضاء من قوات العمليات الخاصة الإستونية، إلى جانب عنصر دعم لوجستي وطني وضباط أركان وضباط صف".

ومن المقرر أن يتمركز 110 من أفراد قوات الدفاع الإستونية في اربيل خلال الدورة الأولى، والتي ستكون مدتها حوالي ستة أشهر.

و قال قائد قوات الدفاع الإستونية الجنرال مارتن هيريم، إن "الحلفاء اقترحوا إرسال وحدات إلى العراق منذ ما يقرب من شهرين الآن نحن في وضع حيث يكمل الجنود تدريبهم ومستعدون للانتشار".

وستتولى الوحدة الإستونية المسؤولية من الشركة الهولندية، التي كانت تؤدي نفس المهام حتى الآن.

تقع قاعدة أربيل بالقرب من مطار المدينة الدولي وتستضيف أكثر من 4000 جندي من قوات التحالف.

الهدف من العملية هو تقديم المشورة والدعم لقوات البيشمركة حتى تتمكن من هزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي، وبالتالي خلق الظروف لمزيد من التعاون الأمني.