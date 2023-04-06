تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود

أربيل (كوردستان24)- انخفض النفط يوم الخميس، حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل وخفض الطلب، لكن الأسعار القياسية تتجه نحو تقدم أسبوعي بعد إعلان أوبك + عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج وتراجع مخزونات النفط الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 84.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:44 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا ، إلى 80.07 دولارًا للبرميل.

وصعد برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 5.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع ، متجهين نحو ثلاثة أسابيع متتالية من الزيادة ، بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، بتخفيضات طوعية للإنتاج.

في غضون ذلك، تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين، مما يشير إلى تراجع سوق العمل. أدت سلسلة البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى توتر معنويات السوق، مما أدى إلى إثارة المخاوف من الركود ودفع المستثمرين إلى تبني استراتيجيات النفور من المخاطرة.

عزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس ، منتعشًا من أدنى مستوى له في شهرين، الدولار القوي قد يضعف الطلب على النفط حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ودعما للسوق رفعت السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، أسعار خامها الرئيسي للمشترين الآسيويين للشهر الثالث على التوالي.

أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي ، بزيادة 1.5 مليون برميل عن التوقعات.

كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع ، حيث انخفضت بمقدار 4.1 مليون برميل و 3.6 مليون برميل على التوالي.