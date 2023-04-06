اسعار صرف العملات والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 149.550 دينار عراقي

100 يورو = 162500 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 185.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 7800 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3000 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2013 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 490.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 435.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 370.000 دينار عراقي