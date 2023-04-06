سیاسة

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات مطار السليمانية

author_image سوار أحمد
کوردستان مطار السليمانية تركيا حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- أعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه بإقليم كوردستان، اعتبارا من 3 أبريل/ نيسان الجاري.

وبالفعل منعت أنقرة اليوم الخميس، رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول الى مطار السليمانية الدولي.

وأعلن مطار السليمانية الدولي يوم الاثنين، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وقال دانا محمد مسؤول اعلام مطار السليمانية الدولي، إن "الخطوط الجوية التركية أخبرتنا عن طريق بريد إلكتروني انها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي اعتبارا من هذه الليلة".

وتقول تركيا ان السبب الكامن وراء القرار هو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك.

ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 يوليو/ تموز المقبل، ومن ثم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب.

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