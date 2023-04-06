رائدا فضاء سعوديان إلى محطة الفضاء الدولية في الثامن من أيار

أربيل (كوردستان 24)- تغادر بعثة خاصة تضم رائدي فضاء سعوديين أحدهما امرأة للمرة الأولى، فلوريدا في الثامن من أيار مايو متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن الخميس مسؤولون في شركة "أكسيوم سبايس" ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وستصبح ريانة برناوي، وهي باحثة تعمل على سرطان الثدي، أول امرأة سعودية تتوجه إلى الفضاء، ويرافقها رائد الفضاء علي القرني.

وتضم البعثة أيضاً بيغي ويتسون، رائدة فضاء سابقة في ناسا سبق أن توجهت ثلاث مرات إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، وهو متعهد أمريكي سيقود الرحلة.

وتغادر البعثة التي سميت "اكسيوم ميشن 2" في صاروخ سبايس اكس طراز "فالكون 9" في الساعة 22,43 يوم الثامن من أيار مايو (2,43 ت غ في التاسع من أيار مايو) من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بفلوريدا.

وستستخدم كبسولة دراغون من سبايس إكس لبلوغ المحطة الفضائية الدولية، حيث ستمضي عشرة أيام.

وهذه البعثة هي الثانية نحو المحطة الدولية التي تنظمها شركة "اكسيوم سبايس" الأمريكية.

وكانت بعثة أولى سميت "اكسيوم ميشن 1" حملت ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابقاً لأسبوعين إلى المحطة الدولية في نيسان أبريل 2022.

وتندرج هذه الرحلة إلى الفضاء بمشاركة امرأة سعودية في إطار استراتيجية المملكة المحافظة لتحسين صورتها.

لكنها ليست المهمة الأولى بالنسبة إلى السعودية، ففي عام 1985، شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في بعثة أمريكية.

كذلك، شاركت الإمارات العربية المتحدة في مهمات فضائية، والشهر الفائت، انطلق الرائد الإماراتي سلطان النيادي إلى المحطة الدولية لإقامة تستمر ستة أشهر.