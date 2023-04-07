سیاسة

وزير العدل: 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب محكومون بالاعدام في العراق

author_image سوار أحمد
العراق وزير العدل خالد شواني حكم الإعدام

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير العدل خالد شواني يوم الخميس، أن 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب محكومون بالاعدام.

وقال شواني في تصريح لبرنامج "تحت خطين"، الذي تبثه العراقية الإخبارية، إنه "يوجد 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب محكومون بالاعدام، ولكن لا يوجد لدى الوزارة طلب تنفيذ حكم الاعدام بالوقت الراهن".

وأضاف أن "20 ألف من المدانين في سجون وزارة العدل، بينما يوجد 60 ألف نزيل موزعين على 28 سجناً في البلاد".

وتابع أن "تنفيذ احكام الاعدام تتم بقرار من رئاسة الجمهورية، وهي لا تكون بتوجيهات او ضغوطات سياسية".

وبين أن "دوائر الإصلاح بحاجة الى اصلاحات حقيقية، اذ أن مشكلة الاكتظاظ بالسجون بحاجة إلى معالجة".

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