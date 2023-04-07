نيجيرفان بارزاني: تحديد موعد الانتخابات تم بالتشاور مع القوى السياسية الكوردستانية

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة 7 آذار مارس 2023، إن موعد إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم، تم بالتشاور مع الأطراف السياسية الكوردستانية كافة.

وقال نيجيرفان بارزاني للصحفيين على هامش مشاركته بمجلس عزاء أحد مقاتلي قوات البيشمركة القدامى، إنه "قبل إصدار المرسوم الإقليمي قامت رئاسة الإقليم بإجراء زيارات الى جميع الاطراف السياسية، واليوم الذي تم فيه تحديد موعد إجراء الانتخابات كان بالمشورة مع جميع الجهات السياسية، وهذا واجبي كرئيس للإقليم"، معرباً عن أمله بأن تكون كل الجهات السياسية متعاونة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأضاف، أن الانتخابات هي مسألة قانونية واعتبارية بالنسبة لاقليم كوردستان، ويجب اجراؤها، ولدينا الوقت الكافي لاجرائها في موعدها المحدد.