سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

وهنأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الحكومة على توقيع الاتفاق الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني
author_image أحمد حاجي
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليفي

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حکومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 7 نيسان (أبريل) 2023، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الحكومة على توقيع الاتفاق الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والخاص باستئناف تصدير النفط، وأكدت دعم بلادها لتنفيذ الاتفاق بالكامل، وقالت إن ما تحقق يمثل انتصاراً للعراق بأسره.

هذا وشكر رئيس الحكومة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي على دعمها، مشيراً إلى أن التقدم المُحرز مع الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يُرسي أساساً لعهد جديد من التنسيق بعيد المدى بين أربيل وبغداد.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى آخر المستجدات والتطورات السياسية، وتناولا كذلك جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف