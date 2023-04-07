رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حکومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 7 نيسان (أبريل) 2023، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الحكومة على توقيع الاتفاق الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والخاص باستئناف تصدير النفط، وأكدت دعم بلادها لتنفيذ الاتفاق بالكامل، وقالت إن ما تحقق يمثل انتصاراً للعراق بأسره.

هذا وشكر رئيس الحكومة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي على دعمها، مشيراً إلى أن التقدم المُحرز مع الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يُرسي أساساً لعهد جديد من التنسيق بعيد المدى بين أربيل وبغداد.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى آخر المستجدات والتطورات السياسية، وتناولا كذلك جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.