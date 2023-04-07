أمن

جنايات ديالى تقضي بسجن مديرة مصرف سابقة 12 عاماً لاختلاسها نحو 225 مليون دينار

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عمليات الاختلاس تمّت بين عامي 2015 و2016
عمليات الاختلاس تمّت بين عامي 2015 و2016
العراق هيئة النزاهة العراق ديالى اختلاس

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة ديالى العراقية، قرارين حضوريين بسجن  مديرةٍ سابقة في مصرفٍ حكومي، بعد إدانتها باختلاس نحو 225 مليون دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة الاتحادية، إن "محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قراري حكم حضوريَّين بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلّ منهما، بحقِّ المديرة السابقة للمصرف الزراعي- فرع بلدروز؛ لإقدامها على اختلاس مبلغ (224,749,750) مليون دينار من الأقساط التي أودعها المُقترضون".

وأكّدت الدائرة في بيانٍ لها، أنَّ المُدانة اختلست المبلغ بين عامي 2015 و2016، منها (119,445,750) دينار اختلسته عام 2015، و(105,304,000) دينار في عام 2016".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان24، أن المديرة السابقة "اختلست الأقساط السنويَّـة المُسدَّدة من المُقترضين عن استلام قروضٍ؛ لغرض حفر آبارٍ ارتوازيَّةٍ، وانشاء حقول دواجن، وقيامها بتزويدهم بوصولات مقبوضات مُوقَّعة".

في غضون ذلك، قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، إن المدانة "اعترفت بتسلُّم مبالغ الأقساط، والتصرُّف بها لحسابها الشخصي".

وتابعت أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثلة باعتراف المُتَّهمة وأقوال الشهود ووصولات القبض المُوقَّعة من قبلها، أصدرت حكمين حضوريَّين بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منهما بحقِّ المُدانة، وإلزامها بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة لمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض".

 

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