تاجر أسلحة يقترح على ترامب اللجوء إلى روسيا

أربيل (كوردستان 24)- اقترح تاجر أسلحة روسي، على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اللجوء إلى روسيا، معتبراً أن حياته بالولايات المتحدة في خطر.

ووجّه فيكتور بوت برقيةً إلى ترامب محذّراً إياه "أن إدارة بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون، إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها"، وفق فرانس برس.

"بوت" الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخراً في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، قال في برقيته لـ ترامب أمام الصحفيين: "ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذاً آمناً، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي".

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، غادر محكمة مانهاتن الجنائية، بعد قرار القاضي بالإفراج عنه.

ومثّل ترامب الثلاثاء الماضية، أمام القضاء، بعد توجيه 34 تهمة جنائية بعضها ناشئ عما يعرف بمدفوعات الصمت لعام 2016، حيث دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

ويعتبر ترامب، في هذا المثول أمام القضاء، أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة، يواجه اتهامات جنائية، في محاكمة ينقسم حولها الأميركيون وتشدّ اهتمامهم.