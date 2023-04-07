إعلام عراقي: نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نجا من محاولة اغتيال في مطار السليمانية الدولي.

وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الجمعة، وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وجاء في البيان الذي تلقته كوردستان 24، أن "انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية".

وأشار إلى أن "الانفجار تسبب في اندلاع حريق"، مضيفاً أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى المطار على الفور، وسيطرت على الحريق".

من جهتها قالت قناة "روسيا اليوم" نقلاً عن مصادر، أن "مظلوم عبدي كان في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان العراق، وكان يستقل مروحية عسكرية، وكانت طائرتان تركيتان تراقبانه".

وأضافت أن "الطائرتين المسيرتين وجهتا ضربتين بالقرب من المروحية التي تقل مظلوم عبدي على حدود مطار السليمانية".

وبشأن عدم توجيه الضربة مباشرة له، أشارت إلى أن "وجود شخصيات أجنبية ليست سورية ولا عراقية، حالت دون اغتياله، ووجهت ضربات تحذيرية فقط".

وأعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه بإقليم كوردستان، اعتباراً من 3 نيسان أبريل الجاري.

ومنعت أنقرة يوم الخميس، رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول إلى مطار السليمانية الدولي.

وتقول تركيا إن السبب الكامن وراء القرار هو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك.

ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز يوليو المقبل، ومن ثم سيتم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب.