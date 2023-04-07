منوعات

"ملك القباقيب" يسعى لدخول غينيس بـ 2000 حذاء

author_image Kurdistan24 اربیل
جمع ساندتيجر حتى الآن 2127 زوجاً من الأحذية
جمع ساندتيجر حتى الآن 2127 زوجاً من الأحذية
العالم غينيس موسوعة غينيس

أربيل (كوردستان 24)- يسعى مواطنٌ أميركي لتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس لمجموعته التي تضم أكثر من 2000 زوج من الأحذية المطاطية.

وقال دوجي ليش ساندتيجر، 32 عاماً، المتحدّر من ولاية كونيتيكت: "إن نفوره من الأحذية المطاطية تبدّل عندما حصل على أول حذاء له عندما كان في سنّ 16 عاماً".

وأضاف الأميركي الذي يعرف بـ ملك القباقيب: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني قولها عنها، فهي أنيقة، وممتعة، ومريحة، وبالنسبة لي، يبدو الأمر دائماً كما لو أن كل حذاء عبارة عن لوحة قماشية فارغة".

وجمع ساندتيجر حتى الآن 2127 زوجاً من الأحذية يقوم بتحديث مجموعته بشكل دوري على صفحته بالإنستغرام.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف