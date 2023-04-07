"ملك القباقيب" يسعى لدخول غينيس بـ 2000 حذاء

أربيل (كوردستان 24)- يسعى مواطنٌ أميركي لتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس لمجموعته التي تضم أكثر من 2000 زوج من الأحذية المطاطية.

وقال دوجي ليش ساندتيجر، 32 عاماً، المتحدّر من ولاية كونيتيكت: "إن نفوره من الأحذية المطاطية تبدّل عندما حصل على أول حذاء له عندما كان في سنّ 16 عاماً".

وأضاف الأميركي الذي يعرف بـ ملك القباقيب: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني قولها عنها، فهي أنيقة، وممتعة، ومريحة، وبالنسبة لي، يبدو الأمر دائماً كما لو أن كل حذاء عبارة عن لوحة قماشية فارغة".

وجمع ساندتيجر حتى الآن 2127 زوجاً من الأحذية يقوم بتحديث مجموعته بشكل دوري على صفحته بالإنستغرام.