هفال أبو بكر يدين استهداف مطار السليمانية الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أدان محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الجمعة، الاستهداف الذي طال مطار السليمانية الدولي، مشيراً إلى أنه من واجبنا جميعاً حماية أمن واستقرار المواطنين ومحافظة السليمانية وإقليم كوردستان.

وقال هفال أبو بكر في بيان، "مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، تعرض مكان في أطراف مطار السليمانية الدولي لاستهداف جوي"، مضيفاً "لله الحمد الاستهداف لم يسفر عن خسائر مادية وبشرية".

وأضاف "نيابة عن محافظة السليمانية ندين هذا الاستهداف، ونعرب عن احتجاجنا على زعزعة الأمن والاستقرار في محافظتنا".

وأشار إلى أنه "من واجبنا جميعاً حماية أمن واستقرار المواطنين ومحافظة السليمانية وإقليم كوردستان"، داعياً "جميع الأطراف إلى التعاون والتنسيق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الجمعة، وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وجاء في البيان الذي تلقته كوردستان 24، أن "انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية".

وأشار إلى أن "الانفجار تسبب في اندلاع حريق"، مضيفاً أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى المطار على الفور، وسيطرت على الحريق".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نجا من محاولة اغتيال في مطار السليمانية الدولي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر، أن "مظلوم عبدي كان في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان العراق، وكان يستقل مروحية عسكرية، وكانت طائرتان تركيتان تراقبانه".

وأضافت أن "الطائرتين المسيرتين وجهتا ضربتين بالقرب من المروحية التي تقل مظلوم عبدي على حدود مطار السليمانية".

وبشأن عدم توجيه الضربة مباشرة له، أشارت إلى أن "وجود شخصيات أجنبية ليست سورية ولا عراقية، حالت دون اغتياله، ووجهت ضربات تحذيرية فقط".

وأعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه بإقليم كوردستان، اعتباراً من 3 نيسان أبريل الجاري.

ومنعت أنقرة يوم الخميس، رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول إلى مطار السليمانية الدولي.

وتقول تركيا إن السبب الكامن وراء القرار هو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك.

ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز يوليو المقبل، ومن ثم سيتم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب.