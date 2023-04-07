سیاسة

هفال أبو بكر يدين استهداف مطار السليمانية الدولي

وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الجمعة، وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.
author_image أحمد حاجي
محافظ السليمانية هفال أبو بكر
محافظ السليمانية هفال أبو بكر
کوردستان محافظ السليمانية هفال أبو بكر بيان إدانة استهداف مطار السليمانية الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أدان محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الجمعة، الاستهداف الذي طال مطار السليمانية الدولي، مشيراً إلى أنه من واجبنا جميعاً حماية أمن واستقرار المواطنين ومحافظة السليمانية وإقليم كوردستان.

وقال هفال أبو بكر في بيان، "مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، تعرض مكان في أطراف مطار السليمانية الدولي لاستهداف جوي"، مضيفاً "لله الحمد الاستهداف لم يسفر عن خسائر مادية وبشرية".

وأضاف "نيابة عن محافظة السليمانية ندين هذا الاستهداف، ونعرب عن احتجاجنا على زعزعة الأمن والاستقرار في محافظتنا".

وأشار إلى أنه "من واجبنا جميعاً حماية أمن واستقرار المواطنين ومحافظة السليمانية وإقليم كوردستان"، داعياً "جميع الأطراف إلى التعاون والتنسيق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الجمعة، وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وجاء في البيان الذي تلقته كوردستان 24، أن "انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية".

وأشار إلى أن "الانفجار تسبب في اندلاع حريق"، مضيفاً أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى المطار على الفور، وسيطرت على الحريق".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نجا من محاولة اغتيال في مطار السليمانية الدولي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر، أن "مظلوم عبدي كان في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان العراق، وكان يستقل مروحية عسكرية، وكانت طائرتان تركيتان تراقبانه".

وأضافت أن "الطائرتين المسيرتين وجهتا ضربتين بالقرب من المروحية التي تقل مظلوم عبدي على حدود مطار السليمانية".

وبشأن عدم توجيه الضربة مباشرة له، أشارت إلى أن "وجود شخصيات أجنبية ليست سورية ولا عراقية، حالت دون اغتياله، ووجهت ضربات تحذيرية فقط".

وأعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه بإقليم كوردستان، اعتباراً من 3 نيسان أبريل الجاري.

ومنعت أنقرة يوم الخميس، رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول إلى مطار السليمانية الدولي.

وتقول تركيا إن السبب الكامن وراء القرار هو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك.

ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز يوليو المقبل، ومن ثم سيتم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف