منوعات

في شهرٍ واحد.. أربيل تسجّل 124 حادثة اعتداء لكلابٍ ضالّة على المواطنين

author_image Kurdistan24 اربیل
مجموعة كلاب سائبة
مجموعة كلاب سائبة
کوردستان أربيل كلاب ضالة

أربيل (كوردستان 24)- بات انتشار الكلاب الضالة بكثافة في مدينة أربيل وضواحيها، يشكّل قلقاً لدى المواطنين الذين لم يعد قسمٌ كبير منهم، خاصة الأطفال والنساء، السير وحدهم في الطرقات.

يقول زوجان مقيمان في أربيل، إنهما لم يعد بإمكانهما الذهاب إلى الأسواق مشياً على الأقدام برغم قربها من منزلهما، "نضطر الذهاب بالسيارة خوفاً من الكلاب السائبة".

ويضيفا في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "لا يخاف الأطفال فحسب، بل الكبار أيضاً، إنها مخيفة جداً، وتهاجم فجأة إن سنحت لها الفرصة".

وأُبلِغ في أربيل شهر آذار الماضي عن حدوث 124 حالة اعتداء لكلابٍ ضالة على المواطنين، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقعت 13 حالة خلّفت إصابات متفرّقة.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ ضال بالمدينة وضواحيها، مضيفةً أنها وفّرت قطعة من الأرض تبلغ مساحتها نحو 20 دونماً، لإيواء الكلاب السائبة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف