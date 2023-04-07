في شهرٍ واحد.. أربيل تسجّل 124 حادثة اعتداء لكلابٍ ضالّة على المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- بات انتشار الكلاب الضالة بكثافة في مدينة أربيل وضواحيها، يشكّل قلقاً لدى المواطنين الذين لم يعد قسمٌ كبير منهم، خاصة الأطفال والنساء، السير وحدهم في الطرقات.

يقول زوجان مقيمان في أربيل، إنهما لم يعد بإمكانهما الذهاب إلى الأسواق مشياً على الأقدام برغم قربها من منزلهما، "نضطر الذهاب بالسيارة خوفاً من الكلاب السائبة".

ويضيفا في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "لا يخاف الأطفال فحسب، بل الكبار أيضاً، إنها مخيفة جداً، وتهاجم فجأة إن سنحت لها الفرصة".

وأُبلِغ في أربيل شهر آذار الماضي عن حدوث 124 حالة اعتداء لكلابٍ ضالة على المواطنين، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقعت 13 حالة خلّفت إصابات متفرّقة.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ ضال بالمدينة وضواحيها، مضيفةً أنها وفّرت قطعة من الأرض تبلغ مساحتها نحو 20 دونماً، لإيواء الكلاب السائبة.