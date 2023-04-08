التجارة الايرانية تخطط لإنتاج أجهزة منزلية بصورة مشتركة مع العراق ودول اخرى

أربيل (كوردستان 24 ) - كشفت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، اليوم السبت، عن خطط لإنتاج أجهزة منزلية بصورة مشتركة مع دول جارة لإيران بينها العراق.

وقال مدير قسم صناعة الأجهزة المنزلية في الوزارة محسن شكرالهي في تصريحات صحفية، إن "هناك خططا لإنتاج هذه الأجهزة بصورة مشتركة مع الدول الجارة في الشمال والجنوب والعراق بهدف تصديرها إلى الدول الأخرى".

وأضاف شكرالهي، أن "إيران تصنع حاليا 90% من أجهزة التلفزيون في الداخل"، لافتا إلى أن "تصدير الثلاجات ارتفع بنسبة 82% أيضا".

وأوضح، أن "إيران تنتج سنويا مليون و800 ألف جهاز تلفزيون في الداخل، أي ما يعادل 90% من حاجتها السنوية، كما أن 4 شركات إيرانية تنتج سنويا 250 ألف مكيف منزلي، مشيرا إلى أن إنتاج أجهزة المايكرويف أيضا قد بدأ في داخل البلاد".

ولفت شكرالهي، إلى أن "600 مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية يعمل حاليا في إيران، وأن 27 خطا جديدا لإنتاج الأجهزة المنزلية هو قيد التدشين، ومنه 4 خطوط جديدة لإنتاج الغسالات و3 خطوط لإنتاج أجهزة غسل الأواني و3 خطوط جديدة لإنتاج أجهزة التلفزيون".