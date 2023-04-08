العامري: ندين وبشدة حادث الاعتداء غير المبرر على مطار السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري حادث الاعتداء على مطار السليمانية الدولي مساء أمس الجمعة، مضيفاً أنه انتهاك صارخ لسيادة العراق أرضاً وجواً، ومؤكداً أنه لا يجب السكوت عنه تحت أي ذريعة كانت.

وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان له "ندينُ وبشدة حادثَ الأعتداء غير المبرر على مطار السليمانية".

وأضاف البيان "انه إنتهاكٍ صارخ لسيادة العراق أرضاً وجواً وتعدياً سافر لا يجب السكوت عنه تحت اي ذريعة كانت".

وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نجا من محاولة اغتيال في مطار السليمانية الدولي.