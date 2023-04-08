مسؤولون أمريكيون : 3 عسكريين أميركيين تواجدوا مع عبدي عند استهداف موكبه

أربيل (كوردستان 24 ) - قال مسؤولون أميركيون، اليوم السبت، إن ثلاثة عسكريين أميركيين كانوا مع قائد "قوات سورية الديمقراطية/ قسد" مظلوم عبدي، عند استهداف موكبه بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة في مطار السليمانية ، بحسب صحيفة "وول ستريت".

ونقلت الصحيفة الأميركية عن العقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تأكيده وجود أفراد من الجيش الأميركي في الموكب، مضيفاً: "لم تقع إصابات"، وقال بوتشينو: "نحن نحقق حالياً في الهجوم"

وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء أمس الجمعة، أن انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

كما قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، الجمعة، إن استهداف مطار السليمانية الدولي، يأتي نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية، واستخدامها في أنشطة غير قانونية.

وأضاف جوتيار عادل في بيان تلقته كوردستان 24، "أدى سلوك السلطة الحزبية المفروضة في حدود السليمانية، إلى تعليق تركيا رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، ومن ثم استهدافه".

وأكد المتحدث بأسم حكومة إقليم كوردستان أن حكومة الاقليم قلقة بشأن الأوضاع في جميع مناطق الإقليم ، وقال كل جهود حكومة إقليم كوردستان منصبة للقضاء على آثار الإدارتين".