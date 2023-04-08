إيطاليا: تراجع عدد السكان مع تسجيل أدنى معدل ولادات على الإطلاق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن معهد الإحصاء الإيطالي، ، أن التراجع الديموغرافي مستمر في ظلّ تهرّم السكان وتسجيل أدنى عدد ولادات على الإطلاق في تاريخ البلد.

وبلغ عدد سكان إيطاليا 58.851 مليون نسمة مطلع يناير (كانون الثاني) 2023، بتراجع قدره 179 ألف نسمة مقارنة مع العام السابق (-0.3 في المائة).

وقال المعهد في بيان: «بلغ عدد الوفيات 713 ألفاً، والمواليد 393 ألفاً، وهو حدّ أدنى تاريخي جديد»، وفق ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأضاف البيان أنه «في عام 2022 انخفض عدد المواليد للمرة الأولى منذ توحيد إيطاليا» في عام 1861 إلى «ما دون عتبة 400 ألف»، موضحاً أن التراجع مستمر منذ عام 2008، وهو العام الأخير الذي شهد زيادة في عدد المواليد.

في الوقت نفسه، استمر تهرّم السكان مع ارتفاع متوسط عمر الإيطاليين من 45.7 عام في بداية عام 2020 إلى 46.4 عام في مطلع عام 2023.

وبات من تزيد أعمارهم على 65 عاماً يمثلون 24.1 في المائة من السكان مقابل 23.8 في المائة في العام السابق، في حين بلغ عدد المعمّرين فوق المائة، 22 ألفاً، وقد تضاعف ثلاث مرات خلال عقدين، وفق المصدر نفسه.

ويكمن التحدي الديموغرافي في محور مشروع رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي جعلت زيادة الولادات «أولوية مطلقة» لحكومتها.