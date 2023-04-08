بيان من رئاسة إقليم كوردستان حول حادث مطار السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أصدرت رئاسة إقليم كوردستان بياناً حول حادث مطار السليمانية، دعت فيه الاطراف المعنية للتحقيق في الحادث، كما طالب جميع الاطراف بضبط النفس والتعامل مع الحادث ونتائجه بطريقة مناسبة.

وفيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان

رئاسة إقليم كوردستان تدين الحادث الذي وقع في 7 إبريل 2023 بمطار السليمانية الدولي، وقلقون من ردود الافعال التي تلت الحادثة.

في الوقت الذي نطالب فيه الاطراف المعنية بتنفيذ واجباتهم في التحقيق حول أسباب الحادث، ندعو جميع الاطراف الى ضبط النفس والتعامل مع الحادث ونتائجه بالشكل المناسب، بدلاً من إلقاء اللوم، ويجب اتخاذ الخطوات للقضاء على اسبابه.

نطمئن جميع مواطني كوردستان، وخاصة مواطني مدينة السليمانية الحبيبة، على أن حماية أمنهم واستقرارهم ومعيشتهم هي من أولويات مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، ولن نسمح بتعرضهم للخطر لأي سبب من الاسباب.

رئاسة إقليم كوردستان

8/4/2023